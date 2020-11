Une matinale pour l'anniversaire du CQP Animateur

Cette émission spéciale sera animée par Eric Lange, journaliste et formateur au CQP, en duo avec Arnaud Sicot, diplômé de la 8e promotion. Elle sera l’occasion de comprendre les nouveaux usages de la radio aujourd’hui et de tracer les perspectives de la formation de demain. Trois heures d’antenne, composée d’interviews, de notes d’humeur, de cartes postales sonores, de témoignages, et quelques surprises radiophoniques, pour faire vivre 10 ans de formation et d’expériences humaines.

Avec 115 diplômés sur les 10 dernières promotions, le CQP Animateur Animatrice radio a fait la preuve de sa valeur et a été adopté par l’ensemble des radios du paysage radiophonique français : du service public aux radios associatives, en passant par les radios commerciales et les radios en langue régionale.