Une lauréate pour le "Challenge App Afrique RFI – France 24"

Le nom de la lauréate a été dévoilé lors d’une émission spéciale diffusée en Facebook live sur les comptes de RFI et France 24, co-présentée par Anne-Cécile Bras (RFI - "C’est pas du vent") et Valériane Gauthier (France 24 - "Afrique Hebdo"). Ouvert à tous les Africains et jeunes entreprises du continent, cette édition du "Challenge App Afrique RFI - France 24" récompense les innovations numériques (sites Internet, applications…) permettant d’améliorer les pratiques agricoles au service d’une agriculture durable.

Grâce au soutien des partenaires du "Challenge App Afrique RFI – France 24", Digital Africa, CIRAD, IRD, AIMS, 10 000 codeurs et Fanaka & co, la lauréate remporte une bourse de 15 000 € destinée au développement de son projet...