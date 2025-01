Une hausse 40% de l'audience semaine pour Radio Paname! en Île-de-France

Radio Paname! confirme sa stratégie, avec sa programmation musicale générée par Jean-François Latour, qui continue de séduire les auditeurs. La station parisienne bien connue des auditeurs de la capitale, et qui diffuse les belles chansons françaises et internationales, rassemble désormais 140 000 auditeurs semaine en Île-de-France (+40% vs vague précédente), et son auditoire global est de 375 000 auditeurs. La notoriété de la marque Radio Paname!, en progression constante, dépasse à présent les 21.5% en Ile-de-France.

Cette troisième belle performance d'audience de l'année pour Radio Paname! témoigne de la vitalité et de la capacité d'adaptation de l'équipe GROUPEdeRADiOS dans le secteur radiophonique.