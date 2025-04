L’étude place Skyrock en tête des radios musicales en Île-de-France sur les critères d’audience cumulée, de quart d’heure moyen et de part d’audience. Avec une moyenne de 479 000 auditeurs quotidiens de 13 ans et plus, Skyrock se positionne comme la première radio privée sur les 13-49 ans en Île-de-France. Elle progresse également sur le week-end avec un gain de 78 000 auditeurs par rapport à l’année précédente.

Les données recueillies indiquent que Skyrock attire une audience multigénérationnelle, notamment sur les segments des 13-34 ans, des 25-59 ans et des familles. Elle s’impose aussi comme première radio musicale privée auprès des actifs et des 13-59 ans en région francilienne. Ces résultats confirment la stabilité de la station sur des cibles jeunes et intermédiaires, tout en élargissant son impact au sein des foyers.