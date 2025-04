En Île-de-France, une audience stable mais en recomposition

Parmi les faits marquants de cette vague, France Inter confirme sa position dominante chez les généralistes avec une part d’audience de 17.1%, devant RTL (10.5%), RMC (6.8 %) et Europe 1 qui remonte sensiblement pour atteindre 6.1% contre 5.6% il y a un an. Côté musicales, Skyrock s’impose comme la première radio musicale en Île-de-France sur les deux critères 4.6% d’audience cumulée et 3.6% de PDA, devant NRJ (3.4% AC) et Nostalgie (3.3% AC). Radio Nova poursuit sa progression, passant de 1.2% AC en 2024 à 1.8% en 2025, avec une PDA doublée sur la période (de 0.8% à 1.3%). franceinfo se maintient nettement au-dessus des 10 points et 6.5% de PDA. Enfin, FIP enregistre une belle audience avec 2.8% d’audience cumulée et une part d’audience de 4.2%, en hausse par rapport à l’an dernier...