Une étude sur profil de l'auditeur numérique de RMC

L’auditeur audio digital RMC (radio digitale en direct + podcast) se différencie de l’ensemble auditeur audio digital, en étant plus actif, plus jeune et plus masculin. Les podcasts sont sur-consommés par l’auditeur RMC. Il en écoute même plusieurs fois par semaine. Il a une fréquence d’écoute beaucoup plus importante que l’ensemble auditeur audio digital (x 1.7).

Si l’auditeur RMC apprécie le format publicitaire en podcast, cela se traduit fortement sur les secteurs business étudiés pour l’étude, avec une surconsommation des produits/services vs l’ensemble auditeur audio digital : Food delivery avec x 2.1, Betting avec x 2.3 et courses alimentaires avec x 1.5.