Une étude sur la consommation musicale des familles

Dans une période où la crise sanitaire nous impose de passer plus de temps à la maison, la durée d'écoute musicale marque une nette augmentation pour 63% des jeunes. Sans surprise, on note une différence dans les goûts musicaux en fonction de l'âge. Les adultes interrogés écoutent majoritairement de la musique classique (78%), du Pop/Rock et du Jazz (tous deux à 77%), pour seulement 16% du Rap/Hip Hop. Tandis que les plus jeunes, même s'ils écoutent massivement du Pop/Rock (76%), affectionnent la variété française (48%), le Rap/Hip Hop (47%) et la soul/funk/R&B (41%).

Plus de 8 jeunes sur 10 écoutent de la musique via les plateformes musicales. Un plaisir qu'ils pratiquent pour les deux tiers seuls, une à deux heures par jour (47%) (de préférence l'après-midi ou le soir (45%).