Une double campagne de promotion pour RTL2

À travers le film "Les ingrédients de la recette RTL2" qui a pour vocation d’appuyer le positionnement fort et historique de la station, plus référente que jamais sur le format du "son pop-rock". Depuis aujourd’hui, les téléspectateurs peuvent découvrir "Les ingrédients de la recette RTL2" via une campagne TV et IPTV sur les chaines du groupe M6. Il dévoile la recette du succès de la station à travers les plus grands artistes français et internationaux, ainsi que les grands rendez-vous de la grille. Cette campagne TV se déroule du 17 au 31 octobre sur toutes les chaînes du groupe M6 et sur le digitale du 1er au 15 novembre.