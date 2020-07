Une diversité musicale en hausse à la radio

"Someone you loved" de Lewis Capaldi (Barclay-Mercury) a été le titre le plus diffusé en 2019 avec 23 587 diffusions. Imagine Dragons (Polydor) a été l'artiste le plus diffusé avec 7 titres pour 45 430 diffusions. "Balance ton quoi" par Angèle a été le titre le plus classé (Top 40 de 31 stations) pour un total de 15 775 diffusions. "Allez reste " de Boulevard des Airs avec Vianney (Columbia) a été le titre francophone le plus diffusé : 22 661 diffusions. Enfin, 13 artistes francophones ont été confirmés en 2019En hausse pour la 4e consécutive, la diversité en titres (120 425), en artistes (40 297), en diffusions (4.7 millions) et en nouveautés (46 655), mesurée sur le panel étudié de 42 stations, présente les résultats les plus élevés depuis 2011, comme pour l’exposition des titres francophones.Les données complètes sont accessibles ICI