Une cinquième bougie pour Merry Christmas Radio

"Le slogan de Merry Christmas c’est « la magie de Noël en Musique », ajoute Nicolas. Pour toutes celles et tous ceux qui aiment Noël, c’est leur donner l’occasion de se plonger dans l’ambiance de cette fête. Pour les plus grands comme pour les plus petits."Avec, comme probable raison du succès, une palette musicale très large, sans oublier les classiques : "Il y a de tout, conclut Nicolas Marcel, du jazz, de la pop, du rock, country, de la variété et même de la musique celtique. Les grands succès de Noël. Dean Martin, Frank Sinatra, Pentatonix et pour les titres c’est bien sûr Have Yourself a Merry Little Christmas, Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! ou encore Jingle Bells."