Une campagne pour la matinale de Fun Radio

Le prime-time de Fun Radio "Bruno Dans La Radio" a entamé sa 8e saison radio consécutive. "Chaque matin, du lundi au vendredi, de 6h à 9h, "Bruno Dans La Radio" réveille de plus en plus de français : l’émission a terminé la dernière saison radio en battant un nouveau record historique avec 4.6% de part d’audience, soit une progression de +4 8% depuis sa création, en 2011" souligne la station.

Cette saison encore, Bruno Guillon revendique "une atmosphère familiale, rythmée et avec toujours plus de complicité". Ce retour est marqué par une importante campagne de communication nationale, en affichage grand format, dans 47 villes, sur 2 024 faces, et dans une dizaine de titres de presse, à partir du mercredi 29 août et jusqu’au mardi 4 septembre.