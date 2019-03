Une campagne pour la Fun Radio Ibiza Experience

Dans le métro et le RER sur 300 faces dans 222 stations, avec une privatisation complète de certains quais. Cette campagne est soutenue par une opération de promotion "Fun Radio retourne Paris" dans 4 quartiers noctambules de la capitale (Bastille, Oberkampf, Strasbourg, Chatelet) avec 900 affiches. La station évoque "une expérience inédite diffusée en direct sur Fun Radio et en différé quelques jours plus tard sur W9".

L'événement est produit par Fun Radio, M6 Interactions et Hï Ibiza.