Une campagne de rentrée pour Radio Classique

Pour cette rentrée 2018-2019, Radio Classique a souhaité une grande campagne ancrée dans le quotidien des auditeurs pour montrer qu'elle les accompagne à chaque moment de la journée : au travail, en, voiture, au sport... "Tous ces moments peuvent être sublimés par la musique classique. La radio rend leur perception du monde plus positive et leur permet de passer une meilleure journée" souligne Radio Classique. L'agences Les Ateliers du Bo et son directeur artistique Raphaël Bourguignon ont imaginé trois films représentant ces trois situations afin de démontrer que la musique classique est source de bien-être. "Nous avons également réalisé une série de portraits animateurs qui reflète leur personnalité, leur singularité à travers une posture et des accessoires" précise la radio.