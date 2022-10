Une bonne vague pour les radios de RTL Belgium

En cette période de crise, Bel RTL veut continuer à se positionner comme la radio au service de ses auditeurs. À travers toutes les actions de solidarité mises en place dans l’ensemble de sa grille, Bel RTL veut aider ses auditeurs à lutter contre les difficultés du quotidien et s’en trouve récompensée en étant la radio généraliste qui gagne le plus d’auditeurs durant cette dernière vague (415 190 auditeurs en daily reach) et qui comptabilise une moyenne de 130 minute d’écoute par auditeur. "En tant que radio généraliste, Bel RTL reste plus que jamais à l’écoute de ses auditeurs et leur vient en aide autant que possible. C’est en continuant à développer, entre autres, ces actions de solidarité qu’elle fédère et gagne du terrain" a indiqué Erwin Lapraille.