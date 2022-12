Une audience en baisse à La Réunion

Cette étude, réalisée du 16 août au 20 novembre, dévoile les résultats des radios qui atteignent au moins 2 points d'audience cumulée. À La Réunion, un point d'audience correspond à 7 120 personnes. Le marché est clairement dominé par les Généralistes (47.3% d'audience cumulée et 60.4% de part de marché) écoutées chaque jour par 336 400 auditeurs contre 281 500 pour les Musicales. On notera aussi le poids non négligeable des radios associatives qui génèrent 4% d'audience cumulée (28 800 auditeurs).

Bien que passant sous la barre des 30 points, Radio Free Dom demeure la première radio de l'île. Elle est par 212 000 auditeurs et signe 39.9% de PDA. Suivent Exo FM (13.4%), Réunion la 1ère (11.2%), NRJ Réunion (10.0%) et Chérie FM Réunion (8.4%).