Un titre Gold dans l'Hypertop 20

"Come and get your love," du groupe de rock indien de Los Angeles, Redbone, qui a été choisi par Bouygues Telecom comme synchro pour sa pub de Noël 2018, et a été abondamment diffusé par des radios musicales. Il se retrouve dans la dernière semaine de janvier parmi les 20 titres les plus écoutés en radio (source Yacast), et ravit sans coup férir la première place de l’HyperTop. Ce gold de 1974 est redevenu en quelques semaines un tube en radio et sur les plateformes. Sorti sur vinyl il y a 44 ans, il surpasse ainsi le leader de janvier, "Promises" du duo Calvin Harris & Sam Smith, qui perd 5 points au passage. "Come and get your love" fait notamment un tabac auprès des femmes (41% l’adorent) et des 35-49 ans (36%). Cette enquête HyperWorld a été menée du 4 au 13 février 2019.