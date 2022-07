Un showcase K6FM gratuit dans les jardins du Département

L'équipe de K6FM a convié Malo', Stéphane, Elephanz, Diva Faune pour ce showcase gratuit qui se déroulera le jeudi 25 août prochain dans les jardins du Département de la Côte d'Or à Dijon. Ce plateau d’artistes sera complété des artistes Côte-d’Oriens qui monteront également sur scène : Mike Haunted & Chris KD, City Zen Kane et CopyCat. En effet, rappelons que depuis 2015, le Conseil départemental de la Côte d'Or et K6FM sont partenaires pour promouvoir la musique de la Côte-d’Or, via le site communautaire k6fmbfc.com et sa webradio dédiée.La soirée débutera à 18h30 et proposera des animations et une restauration sur place. L'entrée sera gratuite.