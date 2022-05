Un podcast produit par Spotify et Europe 1 Studio

Premier podcast Original produit par Spotify et Europe 1 Studio, "L’Ombre" est une contre-enquête journalistique inédite sur l'affaire Estelle Mouzin, cette fillette disparue le 9 janvier 2003 à Guermantes, en Seine-et-Marne, et autour de l'ombre de Michel Fourniret. En 2020, face à une juge d'instruction, le tueur en série reconnaissait avoir "pris la vie" de la fillette. Décédé peu après, il n’a jamais été jugé. Dans chacun des 5 épisodes, d'une trentaine de minutes, la journaliste Chloé Triomphe, spécialiste police-justice, analyse les preuves, étudie les traces et décortique les fausses pistes. Eric Mouzin, le père d’Estelle, a accepté de témoigner longuement et est le fil rouge de ce récit, aux côtés de ses avocats Me Herrmann et Seban et de Me Delgenes, l'avocat de Monique Olivier, l'ex-femme de Michel Fourniret.