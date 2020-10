Un podcast immersif par Next Media Solutions

Cette série réalisée en partenariat avec RMC s’inscrit dans la continuité des actions de communication "Sur la Route de Vos Projets" de La Banque Postale, qui comprend notamment une web série ainsi qu’une tournée événementielle. Les 4 premiers épisodes sont disponibles depuis le 21 octobre au sein des plateformes podcast RMC (Site, application, Deezer, Spotify et Apple Podcasts) ainsi que sur le site dédié surlaroutedevosprojets.labanquepostale.fr/podcasts Le lancement de la série, qui marque le développement des podcasts natifs de RMC , est soutenu par l’ensemble des canaux éditoriaux de RMC et est accompagné par un plan média au sein de l’écosystème Next Media Solutions incluant la radio, le digital et le social media, conseillé par Starcom (Publicis).