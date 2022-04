Un nouveau site web pour Radio Notre Dame

Le nouveau site de Radio Notre Dame est en ligne. Il se revendique "plus intuitif, plus simple et épuré" et veut valoriser l'antenne. Dès la page d'accueil, les auditeurs peuvent écouter l'émission en direct, consulter les programmes et accéder aux podcasts.Radio Notre Dame, diffusée également en DAB+, a investi dans de nouveaux outils afin de moderniser son site et développer de nouveaux podcasts. Par ailleurs, la station annonce l'arrivée prochaine d'une application.Rappelons que Radio Notre Dame ne bénéficie d’aucune subvention (financement à 85% par les auditeurs et 15% par les partenaires).