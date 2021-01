Un nouveau record historique pour RadioScoop.com

Radio Scoop conforte son audience digitale avec pour les mois de septembre, octobre et novembre, respectivement 3.5, 3.4 et 3.9 millions de pages vues. Ce nouveau record historique vient détrôner le précédent en date du mois de novembre 2020 et fait de radioscoop.com une référence dans le classement des sites Internet des grandes radios locales et régionales de France.

Les contenus mis en avant sur le site de Radio Scoop sont l’information locale, les buzz people, les jeux, l’horoscope, une écoute en ligne croissante sur l’ensemble des webradios et des canaux streaming...