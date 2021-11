Un nouveau podcast produit par Globule Radio

Mountain Path et Globule Radio lancent Learn From Altitude , un podcast expérientiel destiné aux managers et à tous les publics qui souhaitent apprendre de l’histoire de la montagne. Rendez-vous mensuel, le podcast veut tirer les leçons managériales de l’expérience de la montagne. Les histoires vécues par les alpinistes et les secouristes sont intenses, souvent aux frontières de la vie et de la mort. Chacune est un livre ouvert pour nourrir et approfondirnotre réflexion sur le leadership en zone d’incertitude. Blaise Agresti, l’ancien commandant du PGHM1, fait le récit dans une ambiance sonore très immersive de situations extrêmes vécues en haute montagne et livre à Jessica Compois son analyse et les leçons que l’on peut tirer de chaque histoire.