Un nombre record d'auditeurs pour BBC Sounds

Soulignons que le podcast "Brexitcast" aura été le podcast le plus populaire sur BBC Sounds auprès de tous les publics. Rappelons que la BBC avait d'abord lancé "Electioncast" en mai 2017, devenu "Brexitcast" après les élections générales. Il s'est ensuite positionné comme l'un des podcasts d'actualités les plus célèbres du Royaume-Uni et a remporté le prix du choix des auditeurs aux British Podcast Awards, l'an passé. Au final donc, il y a eu 230 millions de téléchargements à travers le monde pour l'audio à la demande de la BBC au cours du trimestre : le "Global News Podcast" (BBC World Service), "In Our Time" (Radio 4) et "The Documentary" (BBC World Service) se révélant être aussi les plus populaires.

"Nous avons constaté une forte croissance des sons, de plus en plus de personnes utilisent BBC Sounds pour l'écoute en direct et à la demande. Nos radios en direct sont au cœur de BBC Sounds et en même temps, les gens choisissent de plus en plus d'écouter des podcasts et de la radio à la demande. Peu importe comment ou ce que les gens veulent écouter, les sons permettent de découvrir et d'apprécier plus facilement quelque chose de pertinent de la BBC" a réagi Jonathan Wall, contrôleur de la BBC Sounds.