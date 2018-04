Un hors-série "les Dossiers de la Lettre" en juin 2018 sur le digital en radio

En juin, découvrez les "Dossiers de la Lettre" n°3 seront consacrés au digital en radio. Après le succès du livre de la collection 1001 idées pour réussir à la radio de François Quairel (Éditions HF) consacré au digital, La Lettre Pro de la Radio vous propose un hors-série de 32 pages sur les enjeux du digital pour l’industrie de la radio radio et ses incroyables défis à l’aube de 2020.

Le web, l’IP, les applications pour smartphones et tablettes, l’audio digital, le nouveau phénomène des podcasts et des assistants vocaux Google Home, Amazon Echo, Apple HomePod... qui vont révolutionner notre façon de diffuser, de fabriquer et de de consommer la radio. Les meilleurs produits, logiciels, matériels seront mis à l’honneur et la parole sera largement donnés aux experts du secteur mais aussi aux radios. Êtes-vous prêts à relever ce défi du digital ?