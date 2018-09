Un été historique pour RMC

RMC franchit ainsi un nouveau cap, et devient pour la première fois de son histoire la 3e radio généraliste de France sur cette vague estivale. Record également en part d’audience avec 7%, renforçant ainsi sa position de 2e radio commerciale de France, devant NRJ et Europe 1. Par ailleurs, RMC est leader des généralistes sur les moins de 50 ans sur l’ensemble des critères. "Ces excellents résultats viennent valider les choix éditoriaux opérés par RMC, seule radio à poursuivre ses programmes tout au long de l’été et à garantir à ses auditeurs la continuité de son antenne. Plus que jamais, RMC s’est mobilisée tout l’été pour offrir une couverture médiatique unique des plus grands événements sportifs" explique la station de NextRadioTV.