Un concert NRJ Live Session avec Kendji Girac

NRJ va faire vibrer plus de 150 auditeurs pour un concert privé NRJ Live Session de Kendji Girac, ce vendredi 31 août à Paris. Après avoir séduit les Français avec ses deux premiers albums, écoulés à plus de deux millions d'exemplaires, avec les titres "Andalouse", "Conmigo" ou "Les Yeux de la Mama", Kendji Girac connait à nouveau le succès avec les deux premiers extraits de son dernier album "Maria, Maria" et "Pour Oublier". Ce concert NRJ Live Session est uniquement sur invitation. Les auditeurs peuvent gagner leurs places pour y assister en écoutant NRJ ou en s'inscrivant sur le site web de la station.