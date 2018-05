Un beau plateau pour un nouveau Contact VIP

Après avoir reçu Maître Gim et Vitaa il y a quelques semaines, Contact FM donne rendez-vous à ses auditeurs avec Arcadian, Slimane, Madame Monsieur et Delta.

Près de 2 000 auditeurs privilégiés auront le plaisir de retrouver ces artistes en live et en plein air dans le Jardin Public de la ville de Liévin. Ce concert sera accessible uniquement aux auditeurs munis d'une invitation à gagner en envoyant VIP par SMS au 7 14 15 (0.75€ + prix d'un SMS).