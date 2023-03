Un "Tendance Session" organisé par Tendance Ouest

Après avoir organisé un neuvième "Tendance Live Anova" à Alençon le vendredi 27 janvier dernier (l'équipe de Tendance Ouest avait invité Black M, Ridsa, Sound of Legend, Boostee, Dana et Bruno Dias), la radio propose un nouvel événement le vendredi 14 avril avec le retour du "Tendance Session" au Wip de Colombelles. Après une première édition en 2021 où Tryo, Gaëtan Roussel, Nolwenn et Céphaz avaient enflammé le tiers-lieu, Skip the Use, Marie-Flore, Hyphen Hyphen et Stéphane prendront la relève.

Ce "Tendance Session" se déroulera partir de 20h. Il s'agit d'un concert gratuit. Pour tenter de remporter leurs places, les auditeurs peuvent envoyer "CONCERT" au 7 11 12.