Un "Escape Game" dans studios de NRJ

L’équipe dispose d'une heure (et pas une seconde de plus) pour accomplir leur mission : reprendre le contrôle de l’antenne piratée par un hacker. Et pour mener à bien leur enquête, l’équipe, en direct des studios radio, doit résoudre des énigmes et récolter les différents indices dissimulés dans les espaces emblématiques du studio, apparents ou cachés. Cette mission ne peut être accomplie que si les internautes connectés au Facebook Live viennent en aide à l’équipe du 6/9 pour résoudre des énigmes à travers des indices, que eux seuls verront. Tout au long de cette mission, NRJ, relayera les différentes étapes de l’équipe en direct à l’antenne.