Uber et Majelan créent une playlist de podcasts originaux

Avec l’ambition de séduire des passagers en quête d’une expérience renforcée, Uber lance son option Uber Comfort. Depuis ce 5 novembre, les passagers peuvent accéder à des véhicules spacieux et récents, une qualité de service élevée et des préférences pour personnaliser leur course. Et pour célébrer ce lancement, Uber s’associe à Majelan avec Uber Comfort est une nouvelle option dédiée à tous ceux qui souhaitent une expérience premium en profitant de véhicules spacieux et d’une qualité de service élevée. Elle s’adresse aux passagers qui sans requérir le niveau de prestations d’Uber Berline, apprécient un trajet confortable que ce soit pour leurs trajets réguliers, sortir le soir, se rendre à l’aéroport ou à un rendez-vous client.

"Le lancement d’Uber Comfort nous permet de renforcer notre proposition de valeur en nous adressant aux passagers en attente d’une qualité de service renforcée. L’option intéressera typiquement la clientèle d’affaires et aux passagers UberX qui souhaitent ponctuellement une expérience premium. cette nouvelle option permettra également aux chauffeurs d’accéder à des courses encore mieux rémunérées" a déclaré Steve Salom , General Manager Uber France, Suisse et Autriche.