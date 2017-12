USA : Quels sont les comportements d'écoute des auditeurs ?

Les données de ce rapport montrent également que 76% des auditeurs ont entre 18 et 64 ans et sont sur le marché du travail. Les auditeurs qui travaillent à temps plein s'engagent avec la radio 2.5 de plus par semaine que les auditeurs qui ne le sont pas. Avec le trajet moyen domicile/travail (près de 26 minutes selon le Bureau du recensement américain), il n'est pas surprenant que les heures de pointe pour les auditeurs employés à temps plein se situent entre 7h et 8h et 16h et 19h. Pour les annonceurs, ces informations sont essentielles, car elles fournissent des détails sur le moment où ils peuvent interagir avec un public attentif : des auditeurs qui passent près de 2h45 avec le support et disposent d'un revenu disponible.