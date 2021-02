Trois nouvelles radios rejoignent le CRLO

Le Collectif des Radios Libres de l'Occitanie accueille 3 nouveaux partenaires. D'abord, Campus 66 , station de Perpignan, qui rejoint le collectif qui comprend déjà les "Campus" de Toulouse et Montpellier. Ensuite, Cap FM qui diffuse à Agde et, enfin, les 15 fréquences de Pyrénées FM dans les départements de l'Ariège, l'Aude, la Haute-Garonne et les Pyrénées Orientales. Ce sont donc aujourd'hui 27 fréquences qui représentent le collectif ainsi que 6 fréquences autorisées en DAB+.

Par ailleurs, depuis septembre 2018, le CRLO dispose d'un agrément et contribue ainsi aux missions des volontaires dans les radios : 15 volontaires en 2020 ont intégré la mission. En 2021, ce sont 15 nouveaux volontaires qui intégreront les radios.