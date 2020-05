Trois nouveaux talents rejoignent l'équipe de Bababam

Germain Loyer rejoint l’équipe en tant Director of Brand Partnerships. Sa mission est d’encadrer et de piloter l’activité Etudes, Conseil, Brand Content, et Performance de l’agence en France et à l'international. Melissa Striebig rejoint Bababam en tant que Responsable Brand Content & Partners. Elle sera en charge du suivi client et du conseil stratégique des opérations de communication et du brand content, de la production et de la diffusion.

Pour l’activité studio de podcasts de Bababam (avec notamment les podcasts "Noises", "Maintenant vous savez", "L’Empreinte"…) Pauline Hayoun devient Directrice éditoriale et audience. Elle aura pour objectif de définir la stratégie éditoriale des productions Bababam