Triton : l'audience des podcasts en Australie

Encore une fois, les trois principaux éditeurs sont iHeartPodcast Network Australia d'ARN, LiSTNR (SCA) et Audioboom. Les trois meilleurs podcasts pour le Top 100 Ranker et le Top 100 All-Australian Ranker incluent "Hamish & Andy" LiSTNR (SCA), "Casefile True Crime" (Audioboom) et "The Kyle & Jackie O Show" (ARN's iHeartPodcast Network Australia). Le nombre total de téléchargements (de toutes les émissions pour tous les éditeurs participants) au mois de mars s'établit à 72.8 millions.Le classement complet de l'Australian Podcast Ranker est accessible ICI