Toyota et NRJ Global roulent ensemble

Le dispositif sera mis en avant via un espace dédié sur NRJ.fr, où les internautes retrouveront chaque jour les vidéos des expériences locales de la veille. Le dispositif est soutenu par un puissant plan de médiatisation mixant message radio drive-to-concession et digital (display, audio et social).

"Une opération qui propose une expérience de conduite inédite aux auditeurs et animateurs de NRJ au volant de la nouvelle Yaris Cross. Ce partenariat avec la marque Toyota nous tenait à cœur à la fois par sa dimension locale mais aussi pour son action solidaire auprès de l’Association Petits Princes" a souligné Anne-Sophie Nectoux, directrice générale NRJ Global en charge du Pôle Annonceurs et Solutions Créatives.