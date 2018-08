Toutes les audiences des radios en Belgique

Avec 1 428 212 auditeurs, Nostalgie est la radio qui rassemble le plus grand nombre d’auditeurs et elle est la seule radio à toucher chaque semaine plus d’un million d’auditeurs avec 1 059 426. Elle réalise également le meilleur recrutement de cette vague avec un gain de 40 667 auditeurs quotidiens et se place en 3e position avec 575 178 auditeurs pour une durée d'écoute qui progresse de 4 minutes à 147 minutes. Suivent Vivacité (14.5), Radio Contact (13.8), Bel RTL (13.2), Classic 21 (10.7%), NRJ (6.3%), La Première (5.5%), Fun Radio (2.6%) et Pure FM (2.4%). Ce sondage a été réalisé auprès de 2246 personnes représentatives de la population francophone. Pour rappel, il s’agit d’une nouvelle méthodologie qui rend ces résultats difficilement comparables à ceux de 2017.