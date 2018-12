Toutes les audiences des radios aux Antilles

Rappelons, une nouvelle fois, que seuls sont publiés dans cette étude Métridom de Médiamétrie, les résultats des radios dont l'audience cumulée est supérieure ou égale à 2% et celles qui ont souscrit à l'étude. Deux indications pour mieux comprendre ces résultats : en Guadeloupe, un point d'audience correspond à 3 326 personnes âgées de 13 ans et plus. En Martinique, 3 229 personnes âgées de 13 ans et plus donnent le point d'audience.

En Guadeloupe, comme en Martinique, l'audience est en baisse et passe en-dessous de la barre des 80%. La Guadeloupe enregistre 79.8% d'audience cumulée (contre 82.9% il y a un an) et en Martinique, l'ensemble de la radio signe 79.5% d'audience cumulée contre 80.4% il y a un an.