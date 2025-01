Tout l’univers du podcast avec le nouveau numéro de Podcast Magazine

Ce numéro regorge de pépites. Au dil des pages, "Les podcasts se politisent" (un article de fond sur les enjeux actuels du podcast engagé), le décryptage du succès d’un podcast francophone à l’aura internationale ("Distorsion"), un focus sur les outils technologiques comme le DJI Mic Mini ou l’enregistreur immersif Nomono, qui révolutionnent la production et une analyse des opportunités et défis pour les créateurs émergents. Le magazine propose également des interviews inspirantes, comme celles de Jules Lavie, spécialiste du podcast narratif, ou de Stéphane Berthomet, voix incontournable du true crime audio. Des guides techniques et des portraits complètent ce panorama enrichissant.