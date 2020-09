Tout l’été, les auditeurs de RTL ont été bercés par 21 Juin Production

Après une grille d’été ambiance par 21 Juin, RTL choisit de nouveau les mélodies de 21 Juin Production pour lancer sa nouvelle émission phare. Chaque jour de la semaine à 11h30, Bruno Guillon et Bérénice Bourgueil embarquent les auditeurs de RTL dans un nouveau jeu de culture et de rire : "Tout à gagner !"

21 Juin Production a été plébiscité par la direction des programmes et de l’antenne de RTL pour habiller cette nouvelle émission et a conçu un kit d’antenne complet : indicatif, Timers, Beds d’ambiance, etc. Du sur mesure aux petits oignons !