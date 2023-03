Tous les jours, 85.4% des Français se connectent à Internet

Les usages mobiles continuent de s’installer au sein de cette catégorie. Le nombre de visiteurs utilisant un smartphone pour surfer sur les sites et applications d’assurance a progressé de 2.5 millions en un an, pour atteindre 17.3 millions d’individus, soit une évolution de + 17%. Près de 7 visiteurs sur 10 (69.3%) ont donc utilisé leur mobile pour consulter cet univers (+ 9 points en un an). Sur ce même écran, les applications ont rassemblé 6.9 millions d’internautes, une fréquentation en forte croissance sur la même période (+ 63%). Dans un contexte de débat autour de l’âge de départ à la retraite, le classement des audiences affiche un podium bouleversé par l’actualité : avec l’Agirc-Arrco en tête (+ 3 places par rapport à l’an dernier), suivie par la MAIF et la MACIF.