Toulon : audience en hausse pour RCB Radio

La station qui a confié son développement général et sa régie commerciale à CMC MEDIA depuis la fin de l’année 2020 récolte les fruits des nombreuses actions engagées depuis 8 mois : une nouvelle programmation, de nouveaux animateurs, journalistes antennes et images, une refonte complète de l’image et du logo, un e application mobile, un site internet et des réseaux sociaux, une présence sur les enceintes connectées, des jeux à l’antenne.

"La professionnalisation de RCB continue pour cette rentrée. Un nouvel habillage d’antenne réalisé par la société Zéro Janvier Production et l’arrivée de nouveaux contenus permettent à RCB de confirmer son rôle de radio de proximité" souligne l'équipe.