Total Remote : RCS Europe : des solutions idéales en total remote

Chaque produit de la suite logicielle RCS possède son propre compagnon web mobile RCS2GO, présenté sous la forme de pages web sécurisées et offrant les mêmes possibilités qu’au studio. Alors que la programmation musicale GSelector est exploitable dans sa version passe-partout avec Selector2GO, le surprenant Zetta2GO permet de déconfiner les studios équipés en Zetta.

Déjà un standard pour les voice trackers, Zetta2GO permet, entre autres, d’enregistrer des tranches entières de programme de n’importe où. "Zetta2GO me permet d’enregistrer mes interventions dans les conditions du direct, on ne distingue plus de différences entre un speak enregistré par Zetta2GO et un speak en direct", note Romuald, animateur chez Maxilair. Sa simplicité d’utilisation et son interface intuitive sont autant d’atouts relevés par ses utilisateurs.