Tootak lance un magazine consacré aux podcasts

Avec ce magazine, Tootak veut valoriser la création en faisant découvrir de nouveaux talents et créateurs de podcasts natifs aux auditeurs ; mieux guider la découverte dans la jungle des podcasts et démontrer que l'audio est le meilleur média pour décrypter les phénomènes de société et aider à la compréhension des grandes mutations sociétales.

"Toute la valeur ajoutée de notre plateforme réside dans ce travail d'éditorialisation et de mise en valeur des contenus. C'est un travail d'analyse et de décryptage réalisé par nos équipes qui dénichent les meilleurs podcasts traitant d'une thématique sociétale sous un angle journalistique ou plus décalé" a précisé Pierre Denis, président et fondateur de Tootak.

L’ambition de Tootak va plus loin, à l’automne, l’offre de livres audio sera complètement intégrée à la plateforme. Les auditeurs se verront proposer dans chaque dossier du Mag un livre traitant du thème de société, pour approfondir un sujet. "Nos écrivains sont à la fois la sonde et les témoins de nos modèles sociaux, le roman permet de s’évader mais aussi d’interroger nos modèles".

Tootak se revendique comme l'application française dédiée à tout l’audio. Elle référence à date plus de 400 000 épisodes de podcasts dont 45% de podcasts natifs, 55 800 épisodes, 2 200 livres audio (qui arrivent) et développe des partenariats stratégiques.