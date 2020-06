Tim Davie nommé nouveau directeur général de la BBC

"Tim a une solide expérience en tant que PDG de BBC Studios, c'est un des noms les plus respectés de l'industrie. Son leadership et son expérience, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de la BBC, nous assureront que nous sommes bien placés pour répondre aux opportunités et aux défis des années à venir. Tim a un enthousiasme et une énergie pour la réforme, tout en restant attaché à la mission principale de la BBC. Nous savons que l'industrie subit des changements sans précédent et que l'organisation est confrontée à des défis et à des opportunités importants. Je suis convaincu que Tim est la bonne personne pour diriger la BBC alors qu'elle continue de se réformer et de changer" a déclaré Sir David Clementi, président du conseil d'administration de la BBC.