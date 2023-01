"The Solutioneers" : un nouvel hors-série gratuit RedTech News

À l'intérieur de ce nouvel hors-série gratuit, des profils de produits ou de services qui, selon nous, répondent à certains des plus grands défis auxquels notre industrie est confrontée. Des focus sur les nouveaux revenus via l'écoute en streaming, sur les audiences au Canada et au Portugal, sur les nouveaux outils pour réduire sa consommation énergétique et répondre ainsi aux objectifs de durabilité ou encore pour mieux envisager et utiliser la propriété intellectuelle.En outre, ce hors-série dresse également des exemples de plusieurs radios, présentes sur des marchés. Et c'est forcément intéressant de voir comment ces diffuseurs évoluent et comment nous pouvons apprendre d'eux...Téléchargez The Solutioneers, ICI