Tendance Ouest prépare un "Tendance Live" à Alençon

Le vendredi 18 janvier, la radio normande Tendance Ouest (248 200 auditeurs chaque jour) et ses partenaires offrent la sixième édition du concert Tendance Live sur la scène Anova d'Alençon (Orne). Pendant trois heures, de nombreux artistes viendront se produire gratuitement. Tendance Ouest a convié la chanteuse Tal, Claudio Capéo, Jérémy Frérot, Naya, le trio Bon Entendeur, Navii, la jeune normande Laureline, Ionah Fink ou encore Lude.

Le Tendance Live Anova est le plus grand concert gratuit organisé dans le département de l'Orne. Plus de 3h de concert avec "une dizaine d'artistes dans une salle aux qualités acoustiques irréprochables, des animations et des cadeaux pour une soirée festive, familiale et gratuite" précise la radio.