Tendance Ouest annonce un "Tendance Live" à Alençon

Le 6 mai prochain à 20h, Tendance Ouest proposera un grand concert gratuit avec "une programmation plus alléchante que jamais" sur la scène d'Anova à Alençon. Les auditeurs pourront notamment applaudir Joyce Jonathan, Anne-Sila, La Zarra, Stéphane ou encore Colorblast.

Tendance Ouest se positionne comme le "premier groupe multimédia (presse, radio, web) indépendant de Normandie. La radio diffuse son programme via une grosse vingtaine de fréquences de Dieppe à Cherbourg, de Saint-Lô à Rouen et de Caen à Alençon. La station a également développé des hebdomadaires et des mensuels à ses couleurs notamment à Caen, Rouen, Le Havre...