Tendance Live revient pour une 11e édition à Alençon

L’affiche de cette édition est particulièrement prometteuse, avec des têtes d’affiche populaires comme Kendji Girac, véritable star de la chanson française, ou encore Santa, figure montante de la scène musicale. Carbonne, connu pour ses sonorités électrisantes, sera également présent, tout comme d’autres artistes talentueux tels que Adé, Chiloo, Julien Lieb, Stylo, Esmée, Pierre Guénard, Clément Leroux et Léman.

L’événement Tendance Live s’adresse à tous les publics, jeunes et moins jeunes, dans une ambiance festive et chaleureuse. Avec son accès gratuit sur invitation, il permet à tous les auditeurs de Tendance Live de découvrir des artistes talentueux dans un cadre convivial.