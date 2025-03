Mentissa et Helena au prochain "Contact VIP" de Radio Contact

Le public aura le privilège d’assister à des prestations de Mentissa et Helena, deux artistes plébiscitées dans l’univers musical actuel. En programmant ces deux artistes sur la même scène, Radio Contact confirme sa volonté de proposer des événements de proximité avec des têtes d’affiche capables de séduire un large public. Pour garantir une montée en énergie progressive, le DJ résident de Radio Contact, Adriàn Verdà, ouvrira la soirée avec un warm-up soigneusement préparé. Cette prestation contribuera à installer l’ambiance festive et à préparer l’audience avant l’arrivée des artistes principaux.

L’accès à cette soirée se fera uniquement sur invitation. Les auditeurs souhaitant participer devront envoyer le code VIP par SMS au 7 14 15, pour un coût correspondant au prix d’un SMS plus deux fois 0.75 euro.