Tendance Ouest présente son podcast "Millénaire de Caen : les voix de la ville"

Chaque mercredi, jusqu'à la fin de l'année 2025, l'équipe de Tendance Ouest mettra en ligne un nouvel épisode de ce podcast. Le concept ? Un Caennais se livre au micro et raconte sa ville. Où aime-t-il se promener ? Quels y sont ses souvenirs marquants ? Comment imagine-t-il la ville de demain ? Des chanteurs, des conducteurs de bus, des restaurateurs, des éboueurs, des jardiniers, des enseignants...Tous raconteront la ville dans ce podcast original. Dans le premier épisode, dévoilé le 19 mars, c'est le maire de Caen qui accepté de se prêter au jeu.Le podcast "Millénaire de Caen : les voix de la ville" est à retrouver sur Podcasts by Tendance Ouest et sur toutes les plateformes de streaming.